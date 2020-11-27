Полузащитник испанской Барселоны Рикард Пуч получил новый вариант продолжения карьеры. Спрос на жемчужину Ла Масии есть на Туманном Альбионе.

21-летний хавбек заинтересовал Лидс, сообщает AS.

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Подписание Пуча продвигает тренер "павлинов" Марсело Бьелса. Аргентинский специалист уверен, что стиль игры таланта "блаугранас" идеально подходит игровой модели его команды. На Камп Ноу на Пуча не рассчитывают – главный тренер Барсы Рональд Куман еще летом посоветовал испанцу искать новый клуб для игровой практики.

В нынешнем сезоне Рикард Пуч провел лишь 2 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В частности, он сыграл 25 минут против киевского Динамо в Лиге чемпионов.

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