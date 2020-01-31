toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Португалия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗИМНИЕ СБОРЫ

Талант Барселоны присоединился к Браге

31 января 22:46 75 Читати українською
Талант Барселоны присоединился к Браге
Абель Руис / фото ФК Брага

Нападающий Барселоны Абель Руис сменил клубную прописку в последние дни зимнего трансферного окна.

Абель Руис стал игроком Браги на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный твиттер португальского клуба.

Барселона объявила о трансфере Тринкау – его называют "новым Роналду"

Отмечается, что Брага обязана выкупить испанского форварда за 8 млн евро по завершении аренды. Контракт Руиса с Брагой будет рассчитан до 2025 года с клаусулой 45 млн евро, а каталонцы получат право на обратный выкуп игрока. Ранее Барселона подписала Франсиску Тринкау из Браги, который будет выступать за каталонцев с лета 2020 года.

К слову, Абель Руис провел в составе Барселоны Б 19 матчей в текущем сезоне, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

Барселона шокує трансфером кривдника України – Бартомеу перемагає Манчестер Сіті, але ЗМІ обурюються

blog_ava
Тренерский штаб Динамо принял решение относительно будущего Пиварича, – СМИ
31 января
692
Теги
Трансферы Брага Брага Португалия Трансферы Барселоны Абель Руис Абель Руис Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
14
мин
Лестер Сити
14:30
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук