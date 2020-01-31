Талант Барселоны присоединился к Браге

Нападающий Барселоны Абель Руис сменил клубную прописку в последние дни зимнего трансферного окна.

Абель Руис стал игроком Браги на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный твиттер португальского клуба.

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Отмечается, что Брага обязана выкупить испанского форварда за 8 млн евро по завершении аренды. Контракт Руиса с Брагой будет рассчитан до 2025 года с клаусулой 45 млн евро, а каталонцы получат право на обратный выкуп игрока. Ранее Барселона подписала Франсиску Тринкау из Браги, который будет выступать за каталонцев с лета 2020 года.

К слову, Абель Руис провел в составе Барселоны Б 19 матчей в текущем сезоне, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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