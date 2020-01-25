Талант Барселоны Перес в шаге от переезда в Италию

Вингер Барселоны Карлес Перес вскоре может перебраться в чемпионат Италии.

Рома договорилась с каталонцами по аренде игрока, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Барселона озвучила интересное условие, при котором подпишет Родриго

Барселона готова отпустить 21-летнего нападающего в аренду до конца сезона с правом выкупа за 13 млн евро. Теперь "волкам" нужно согласовать личный контракт с игроком. Рома рассматривает Переса в качестве замены Николо Дзаньоло, который из-за разрыва крестообразных рискует пропустить всю вторую часть сезона.

Молодой испанец провел за Барселону 12 матчей в текущем сезоне и смог отличиться двумя голами и двумя ассистами.

Дерби Вечного города, возвращение Сарри в родную гавань и месть Реала за унижение Лунина: топ-5 матчей евроуикенда