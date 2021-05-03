Вирц (в центре внизу) с боссами "фармацевтов" / ФК Байер

В свой 18-й день рождения хавбек подписал новое соглашение с "фармацевтами", сообщает официальный сайт клуба.

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Вирц теперь может задержаться в Леверкузене до лета 2026 года. Несмотря на юный возраст, уроженец городка Пульхайм в первый полноценный сезон на профессиональном уровне закрепился в статусе игрока основы Байера. Менеджмент леверкузенцев поражен прогрессом Вирца и предложил таланту новый контракт. Предыдущее соглашение "нового Хаверца" с леверкузенцами действовало до лета 2023-го.

В нынешнем сезоне Флориан Вирц провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач.

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