После поединка 1/32 Кубка Англии произошел неординарный эпизод с участием представителей Ливерпуля и Астон Виллы.

Ливерпуль без проблем одолел Астон Виллу, а форвард хозяев Луи Барри отличился голом в ворота мерсисайдцев и стал героем курьезного эпизода.

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После дебютного матча за АВ 17-летний "виллан" не сдерживал эмоций, подбежал к Фабинью и обменялся с ним футболками. После разговора с одним из членов Астон Виллы, Барри догнал хавбека Ливерпуля в подтрибунном помещении и попросил экипировку назад.

Вероятно, представитель тренерского штаба подсказал футболисту, что лучше сохранить футболку с дебютной игры себе на память. Таким образом, он имеет не только форму Фабинью, но и свою.

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