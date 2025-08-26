"Не уверен, что сегодня я вообще увидел футбольный матч. Все сводилось к стандартам за стандартами, длинных забросов. Тактика, о которой я говорил перед игрой, почти не имела значения. Но мне понравилось, как мы держались. Первые полчаса, 45 минут были очень тяжелыми, но команда не сломалась, мы выстояли.

АПЛ, турнирная таблица: Арсенал сохраняет лидерство, Ливерпуль уже третий, двое неудачников без очков

Когда соперник остался вдесятером, можно было ожидать, что это станет для нас большим плюсом. Но если вратарь выполняет каждый стандарт, то численное преимущество почти не помогает. Поэтому нам было так непросто удержать счет 2:0.

Великолепный гол для 16-летнего парня. Для своего возраста Рио Нгумоха отлично завершил эпизод. В раздевалке кто-то сказал, что он мог бы сначала обработать мяч, но он настолько уверен в себе. Для своего возраста он отлично завершает атаки", – цитирует Слота Sky Sports.

Ливерпуль в большинстве вырвал победу над Ньюкаслом – решающий гол 16-летнего, очередной мяч Экитике