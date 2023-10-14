Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями от победы над Северной Македонией (2:0) в отборочном матче на Евро-2024. Хавбек Шахтера впервые забил за национальную команду.

"Не было такой установки бить издалека. Просто так сложилось, что был момент для удара – вот и пробил. В первый раз удалось забить благодаря рикошету, был еще момент – вратарь сделал хороший сейв.

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Можно было сыграть намного лучше. Много моментов было, когда нужно было играть вперед, были моменты, когда мог отдать лучшую передачу. Главное, что одержали победу, три очка. Двигаемся дальше.

Верил ли я во второй гол Украины? Конечно, верил. Как атакующий футболист, я хочу постоянно забивать, отдавать голевые передачи. Я сконцентрирован на воротах и голевых действиях. Гол Караваева? Шедевр.

При своих трибунах играть невероятно. Весь стадион тебя поддерживает – это очень атмосферно. Очень помогает. И перед матчем, и после, и во время игры это заряжает. Когда такая поддержка, ты не можешь остановиться", – цитирует Судакова Суспільне Спорт.

Напомним, Георгий открыл счет в середине первого тайма, а уже в добавленное время Караваев добил македонцев. После 6-ти матчей сборная Украины с 10-ю очками занимает в турнирной таблице группы С второе место.

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