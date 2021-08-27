"Чего не хватило для победы? Забитых голов. Те пропущенные: первая атака – гол, первый стандарт – гол. Очень тяжело. Где-то мы это уже проходили – та же Брага в прошлом году, Эспаньол раньше. Немного дежавю – значит такой у нас уровень.

Заря – Рапид Вена – 2:3 – видео голов и обзор матча

Не могу бросить камень в своих игроков – они старались. Эмоции были, моменты, но реализация... Больше злят пропущенные мячи. Не говорю, что мы не играем в футбол – играем, но не так рационально, как хотелось бы.

Как можно быть довольным игрой, если мы проиграли? Я могу только за желание, страсть похвалить, мы всегда бежим вперед и играем в атакующий футбол. Где получается, где-то нет, но так сейчас играем.

Мы благодарны нашим болельщикам, которые в нас верят. Мы все равно подарим им европейскую осень. Будем участвовать в Лиге конференций. Посмотрим, как жеребьевка пройдет", – сказал Скрипник в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в ответном матче квалификации плей-офф Лиги Европы Заря снова уступила Рапиду (2:3) и вылетела в Лигу конференций.

Заря вылетела из Лиги Европы, вновь проиграв Рапиду и пропустив три гола – луганчане будут выступать в Лиге конференций