Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес заявил, что в чемпионате мира-2030 должны принять участие 64 команды, чтобы как можно большее количество стран получили опыт участия в Мундиале.

"Такой праздник случается один раз, поэтому предлагаем провести Мундиаль на 64 команды. Это для того, чтобы как можно большее количество стран смогли прожить и получить такой глобальный опыт. Чтобы праздник смог охватить всю планету и никто не остался в стороне", – цитирует Домингеса журналист Сесар Луис Мерло в Твиттере.

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Напомним, что ЧМ-2030, который примут Испания, Португалия и Марокко, будет посвящен столетию первого Мундиаля, поэтому первые три поединка турнира пройдут в Южной Америке – Аргентине, Парагвае и Уругвае.

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