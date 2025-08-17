"Такой конкуренции в АПЛ, как сейчас, мы еще не видели раньше. Мы все понимаем, что для победы в АПЛ нужно играть великолепно. Необходим такой уровень, которого раньше еще не было. Но мы все хотим выиграть трофей.

"Мы набрали больше всего очков за последние три сезона": Артета нашел главную добродетель Арсенала

Уровень тренеров, стабильность составов, развитие потенциала команд, взаимопонимание между футболистами, их мастерство – в АПЛ в этом сезоне будет очень сложно.

Мы набрали наибольшее количество очков за три последних сезона, но так и не выиграли титул? Это означает, что мы многие вещи делали правильно. Мы должны это использовать", – сказал Артета в интервью Sky Sports.

В прошлом сезоне Арсенал проиграл титул Ливерпулю, набрав на 10 очков меньше.

"Травмы уже не были причиной": Зинченко откровенно объяснил свой провал в сезоне 2024/25 и признался, за что ему стыдно