"Такой конкуренции в АПЛ мы еще не видели": Артета раскрыл, что поможет Арсеналу выиграть титул
Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ 2025/26.
"Такой конкуренции в АПЛ, как сейчас, мы еще не видели раньше. Мы все понимаем, что для победы в АПЛ нужно играть великолепно. Необходим такой уровень, которого раньше еще не было. Но мы все хотим выиграть трофей.
Уровень тренеров, стабильность составов, развитие потенциала команд, взаимопонимание между футболистами, их мастерство – в АПЛ в этом сезоне будет очень сложно.
Мы набрали наибольшее количество очков за три последних сезона, но так и не выиграли титул? Это означает, что мы многие вещи делали правильно. Мы должны это использовать", – сказал Артета в интервью Sky Sports.
В прошлом сезоне Арсенал проиграл титул Ливерпулю, набрав на 10 очков меньше.
