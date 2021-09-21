"Такие матчи однозначно лучше проводить перед началом сезона, а не сейчас, когда он в разгаре, когда Лига чемпионов набирает обороты. Не думаю, что это хорошо. Я не думаю, что будет что-то чрезвычайное, если кто-то выиграет или проиграет.

Не думаю, что если Шахтер выиграет, то он сильно поднимет этим свой имидж. Для этого надо в чемпионате догонять Динамо, ну и особенно в Лиге чемпионов добиваться результата, при этом показывая качественную игру. Уж точно не такую, какую мы увидели в матче против Шерифа. В этих матчах зарабатываются рейтинговые баллы, зарабатывается имидж.

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Тем более, что наши болельщики очень внимательно следят за тем, как клубы играют в еврокубках, для них эти соревнования были и остаются в приоритете. К сожалению, мы там сейчас выглядим не блестяще, но это уже другое дело. Главная проблема Шахтера? Никто не хочет отбирать мяч. Все стараются играть на чистых мячах, играя в основном поперек и назад. Такой футбол никому не нужен.

Игра Динамо против Александрии не впечатлила. Так бывает, есть такие матчи, когда ничего не получается – и все. Надо забыть эту игру и двигаться дальше. Повторюсь – сейчас в приоритете Лига чемпионов, и на первом месте именно еврокубковые соревнования. Луческу – опытный тренер, думаю, он сделает все, чтобы команда вышла на игру с соответствующим настроением. Но опять же, я не вижу особой проблемы, если Динамо проиграет.

Думаю, будет равная игра. Наверное, Шахтер будет больше контролировать мяч. Главное – чтобы это не был контроль ради контроля", – рассказал Маркевич в интервью Footboom.

Напомним, матч с "горняками" состоится уже завтра, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Поединок должен был пройти еще в июле, однако из-за участия многих игроков Динамо на Евро-2020 матч по просьбе "бело-синих" перенесли.

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