"Если взять Шахтер и Динамо, они на голову сильнее турецких грандов. Потому что это европейский футбол – есть определенный баланс между дисциплиной и тактикой, индивидуальная игра и т.д.

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Преимущества турецкого футбола – прежде всего финансы, а также стадионы, инфраструктура, равный уровень команд, медиа. Если не учитывать 2 наших топ-клуба, то очень отстаем. По игре – нет.

В турецком футболе нет дисциплины – это немного абсурда, они очень открыто играют, расхлябано и расслабленно. У них не бывает, что победа 1:0 – это глоток свежего воздуха, при таком счете 7 игроков – 2 центральных защитника – в конце идут забивать 2-й гол. Зрителям это нравится, после Украины я был приятно удивлен, эмоции люблю в атаку, а обороняться не очень. Но задачи у нас были, а результаты моей команды шли то вверх то вниз нормально для турецкого футбола.

Думаю, Заря и Колос нашим скучным и глупым футболом перетерпели бы и обыграли турецкие клубы, но уровень игроков там на 2 головы выше", – сказал Морозюк SportUA LIVE.

Напомним, 33-летний полузащитник с лета остается без клуба после ухода из Ризеспора.

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