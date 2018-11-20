Такого в Киеве еще не было: Шахтер запустил бесплатные занятия по футболу для детей с инвалидностью

Шахтер запустил бесплатные занятия по футболу для детей с инвалидностью

Донецкий Шахтер открыл в Киеве площадку для тренировок детей с особенностями развития.

Площадка в Киеве стала первой, где футболом смогут заниматься дети с ментальными нарушениями, проблемами опорно-двигательного аппарата, зрения и особенностями развития.

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Участие в первой тренировке приняли 25 детей. На открытие пришли тренеры Шахтера Нуну Кампуш и Антонио Феррейра, а также игроки Шахтера Оларенважу Кайоде и Андрей Тотовицкий.

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Тренировку для детей в Киеве будут проводить в субботу и воскресенье. Кроме столицы Украины такие площадки откроются в Мариуполе и Ивано-Франковске, сообщает официальный сайт Шахтера.