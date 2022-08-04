"В чемпионате ты можешь вернуть потерянное, здесь у тебя есть мало возможностей. Это очень важный матч. У меня есть ожидания от всей команды – важно, чтобы она была сплочена и знала, как нужно действовать. Только таким образом мы можем написать историю. Мы отчаянно нуждаемся в хороших результатах.

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Они – фавориты. Я не считаю это преимуществом, ведь то, что с ними происходит… Для них это возможность создать радость. По-моему, мы увидим решительную команду, но нам нужно воспользоваться этим шансом. Такой благоприятной возможности мы ждали около шести лет.

Если мы пройдем луганскую Зорю в квалификации, то у нас еще будет время поговорить о следующем сопернике", – цитирует Кирцу Digi Sport .

Напомним, первая дуэль украинской и румынской команд состоится сегодня, 4 августа, в 20:30. Ответный матч запланирован на 11 число.

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