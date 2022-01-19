"Чему научил Шевченко? Тяжело сказать. Мне, наверное, больше помогал его штаб, потому что там были два итальянца. Малдера очень помог в игре на поле: как открываться, как перестраиваться, как получать мяч. Та схема, которая была в сборной Украины, очень похожа на ту, по которой играет сейчас Шахтер. Когда мне это все объяснили, то, приехав в Шахтер, мне уже было гораздо легче.

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Шевченко – принципиальный тренер. В первую очередь, это легендарный футболист. Его очень уважают за все его заслуги, но как тренер – такого, чтобы вынести для себя, я не смог. Он больше как мотиватор, может завести команду, рассказать. Это в нем самое главное.

Все понимают, как много вложил Шевченко и его тренерский штаб в развитие украинского футбола. Но сейчас новый этап. Петраков – хороший тренер, может себя показать", – цитирует Судакова SportArena.

Напомним, Шевченко довольно неожиданно взял тогда еще 18-летнего хавбека на Евро-2020, но не дал ему ни одной игровой минуты. Судаков всего трижды выходил на поле в товарищеских матчах перед турниром. После назначения главным тренером Александра Петракова полузащитник вызывался только в молодежную сборную.

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