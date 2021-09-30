Подопечные ван Боммеля вели со счетом 1:0, но на последней минутах получили досадный 11-метровый в свои ворота. Джошуа Гилявоги выбил мяч из собственной штрафной, после чего по инерции зацепил ногу Эрика Ламелы. Главный арбитр не отреагировал, однако после подсказки VAR посмотрел повтор и назначил пенальти, который реализовал Иван Ракитич.

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Гилявоги получил вторую желтую карточку и был удален. Форвард "волков" Ваут Вегхорст тоже был награжден "горчичником" за чрезмерные эмоции, а Максимилиан Арнольд не подбирал слов после поединка.

"Нельзя в Лиге чемпионов назначить такие пенальти. Вольфсбург просто ограбили. Такое впечатление, что арбитры сегодня впервые работали с системой VAR. Рефери смотрел только фото, без видеоповтора. По фотографии таких 11-метровых можно назначить множество", – цитирует Арнольда Kicker.

Главным арбитром матча был Георгий Кабаков из Болгарии. За VAR отвечал голландец Кевин Блом. После двух туров Вольфсбург и Севилья имеют по два очка.

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Видео момента с назначением пенальти:

Видео голов и обзор матча Вольфсбург – Севилья 29 09 2021