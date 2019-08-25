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"Такое впечатление, что сейчас можно с мороженым в Макдональдсе купить лицензию", – Ткачук раскритиковал арбитров

11:31 62 Читати українською
"Такое впечатление, что сейчас можно с мороженым в Макдональдсе купить лицензию", – Ткачук раскритиковал арбитров
Андрей Ткачук / Instagram

Полузащитник Черноморца Андрей Ткачук остался крайне недоволен действиями арбитра встречи в матче 5 тура Первой лиги против Волыни (2:3).

 

"Никогда не думал, что я буду писать такую ​​х***ю. Но крик души заставляет меня. Помню, раньше плевался с судей. Но я их хотя бы уважал. Какой бы ни был Годулян, но у него был определенный уровень.

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Ранее был какой-то лимит на возраст для судей. Сейчас такое впечатление, что можно с мороженым в Макдональдсе купить право судить матчи. Судят дети. Даже правил не знают. Вчера во время матча объяснял судье правила, а он говорит «Нам такого не говорили».

Надо же, когда-то с Кожановым снимали квартиру на двоих, спали на одной подушке, а вчера из-за одного придурка перекинулись матами и разошлись", – написал Ткачук в своем Instagram.

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