– Игроки Руха радовались после финального свистка, а вы – непоколебимы. Вы не очень довольны игрой своей команды?

– В первых матчах всегда очень много борьбы. Наш соперник – команда, которая только зашла в УПЛ, они хотели себя показать. Знали, что будет очень тяжело. Мы не показали какого-то хорошего перфоманса, очень хорошей игры, но сейчас очень было важно именно добыть 3 очка.

Драматическая победа с автоголом и удалением в видеообзоре матча Рух – Полтава – 2:1

– Слышим, как сейчас радуются футболисты Руха в раздевалке (слышно громкую музыку – прим.). Удивила ли чем-то вас Полтава?

– Полтава очень агрессивно играла. Все наши атаки, которые шли между линиями, останавливались с помощью фола, часто без карточек эти фолы были. То есть практически оставалась только игра за спиной, которую мы очень плохо использовали в 1-м тайме. Но команда очень хорошая, и я думаю, что привыкнув к ритму УПЛ, они будут набирать очки.

– Вы 70% игрового времени провели на ногах и частенько высказывали недовольство решениями арбитров. Как в целом вам судейство сегодня?

– Я считаю, что все спорные моменты были трактованы в нашу сторону, особенно то, что нам не позволяли проводить атаки через игру между линиями, они останавливались все фолами, часто эти фолы пропускались. Такое было впечатление, что рефери сопернику позволял это делать. Соответственно, на этом мы, конечно, подчеркивали, особенно, когда были очень жесткие подкаты с риском нанесения травмы. Сама игра была очень боевая и жесткая.

– Красная карточка, по вашему мнению, сильно повлияла на то, каким в итоге стал счет этого матча?

– Для команды, которая играет 1 в 1 – это Полтава, – конечно, удаление меняет всю игру в обороне. Но, с другой стороны, они сели низко и не оставляли нам зон. Поэтому трудно сказать, пошло это в плюс или в минус, – рассказал Федык в интервью УПЛ-ТВ.

Напомним, Рух победил Полтаву со счетом 2:1. В следующем туре львовяне сыграют против Динамо.

Рух в большинстве вырвал победу над Полтавой – дебютанты УПЛ отличились в обоих воротах