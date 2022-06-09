"Ровно 10 лет назад в этот день началось Евро-2012. Церемония открытия была в Варшаве, финальная церемония – в Киеве. Матчи проводились в разных городах наших двух стран, в том числе и в Донецке, на Донбасс Арене.

Зеленский провел разговор с легендарным обладателем "Золотого мяча", ставшим президентом своей страны.

Всего-то 10 лет прошло, а такое впечатление, что это было в другом мире. 10 лет назад наш Донецк был сильным, гордым и развитым городом. А потом пришла Россия.

Только возвращение Украины, которое обязательно будет, только наше знамя и только украинский закон будут означать для этих территорий, для этих городов просто нормальную жизнь – снова. Жизнь, которая там была. Мирная, безопасная, открытая для мира. И, конечно, новые матчи команд мирового уровня на Донбасс Арене", – заявил Зеленский.