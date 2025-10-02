"Прежде всего, мои команды еще никогда не промахивались трижды с пенальти в одном матче. Мы не очень хорошо использовали свои возможности, но, думаю, в таких матчах всегда можно улучшить игру: прилагая дополнительные усилия, обучаясь и совершенствуясь.

Есть ли причина такой слабой реализации пенальти? Не знаю, это почти уникальная, случайная ситуация. Редко бывает, когда игрок не может реализовать два пенальти подряд. Это испортило результат. Во втором тайме мы шли ва-банк, даже где-то рисковали. Команда, с точки зрения духа и темпа, выложилась на полную. Она пыталась отыграться, и пенальти могли переломить ход игры.

Конечно, когда проигрываешь, все воспринимаешь слишком негативно. Но я верю, что, как я уже говорил, мы выйдем из этого матча немного сильнее", – цитирует Гасперини Voce Giallorossa.

Напомним, что Рома дважды перебивала пенальти, который заработала в конце игры с Лиллем. Дважды Артем Довбик не смог переиграть вратаря соперника, еще один раз ошибся Суле.

Рома проиграла в ЛЕ, не реализовав три пенальти – Довбик "запорол" два из них (+ВИДЕО)