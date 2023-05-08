"Дело не в Ливерпуле, дело в нас, потому что, судя по таблице, все в наших руках. Если будем показывать свой футбол, свой уровень, то будем выигрывать матчи. Манчестер Юнайтед не нужно смотреть на других – нам нужно смотреть на себя и найти способ вернуться на свой уровень.

Ошибка Де Хеа в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:0

Ничего не изменилось. Если бы мы выиграли у Вест Хэма, нам было бы легче, но нам нужны три победы в четырех матчах. Все в наших руках, и мы должны верить в себя.

Де Хеа? Мы хотим, чтобы он остался. Он лидирует в АПЛ по сухим матчам. Мы бы не занимали нынешнее место, если бы не он. Я считаю, что для беспокойства из-за ошибки в игре с Вест Хэмом поводов нет. Такое случается. Команда должна справиться с подобными вещами, проявлять характер", – цитирует наставника манкунианцев BBC.

Напомним, что голкипер Манчестер Юнайтед допустил ошибку, которая привела к голу. В итоге "красные дьяволы" потерпели поражение. Команда Тен Хага занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ с 63 баллами.

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