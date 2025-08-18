"В межсезонье команда потеряла весь тренерский штаб, ушло много ключевых исполнителей. Поэтому такая ситуация где-то прогнозировалась. Я считаю, что Кирилл Нестеренко – молодой перспективный наставник, но команда не делается за месяц, нужно время, что, например, доказал Руслан Ротань, возглавляя эту команду в прошлом сезоне.

В нынешней ситуации футболистам самим нужно собраться, проявить характер, потому что можно залезть в такую яму, что потом будет очень сложно выбраться. К тому же в дубль переведены Мигель Кампуш и Кирилл Ковалец. Да, тренер дал комментарий по этому, но истинных причин такого решения названо не было. Впрочем, такими исполнителями, на мой взгляд, разбрасываться нельзя, тем более в такой ситуации.

Если было известно, что Ротань уйдет, то на трансферном рынке нужно было работать раньше, чтобы попытаться избежать стартового провала. Сейчас не то время, чтобы выбрасывать большие деньги на приобретение легионеров высокого уровня. Возможно, цена на них была лучше, чем на украинцев, а эти все кадровые вопросы необходимо было закрывать в течение месяца, поскольку дыры в составе команды были очень серьезные. Но тем же легионерам также нужно привыкнуть к сегодняшним реалиям Александрии и к тому, что у нас в стране идет война. Психологически это непросто.

Не нужно заранее хоронить Александрию или отправлять в Первую лигу. Прошло только три тура, Впереди практически весь чемпионат. Тут важно достучаться до футболистов, помочь, кому нужно психологически. Без поддержки друг друга ничего не получится", – сказал Федецкий в комментарии Sport.ua.

Напомним, в текущем сезоне вице-чемпион Украины потерпел 5 поражений: дважды уступил Партизану в Лиге конференций (0:2, 0:4), а также проиграл Кудровке (1:3), Оболони (0:1) и Металлисту 1925 (1:4)

