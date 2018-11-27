"Таких слов нет в моем лексиконе", – Ковач не собирается сдаваться из-за слухов об отставке

Главный тренер мюнхенской Баварии Нико Ковач перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской Бенфики поделился своими ожиданиями и прокомментировал возможность своей отставки.

"Хотя нам и достаточно сыграть вничью завтра, но мы хотим победить. Бенфике нужна победа, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы. У них сильная команда, но мы намерены набрать 3 очка.

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Станет ли матч с Бенфикой последним для меня в Баварии? Нет. Знакомые со мной знают, что я боец. Словосочетания "белый флаг" нет в моем лексиконе", – цитирует слова Ковача Bayern & Germany.

Мюнхенцы лидируют в группе E чемпионской Лиги, набрав 10 очков после четырех туров и фактически обеспечили себе выход в 1/8 финала. Хуже дела в Бундеслиге: Бавария идет пятой и уже на 9 пунктов отстает от лидера – дортмундской Боруссии.

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