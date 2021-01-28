"Я со многими тренерами проходил сборы. Но таких, как сейчас у Скрипника, ни разу не было. У него европейский подход к подготовке.

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У нас нет беготни без мяча. Да, делали беговую работу, но все с мячом. Интенсивно работаем. Намного приятнее проходить такие сборы, чем те, которые были раньше. Потому что больше времени уделяется мячу, вся работа через игры. Так легче переносить нагрузки. Думаю, процентов на 60-70 мы готовы. У нас еще есть время выйти на максимум", – сказал Гладкий в комментарии Football Hub.

Напомним, сборы Зари в Турции продлятся до 7 февраля.

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