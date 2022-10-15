"Могу сказать, что эмоции после игры тяжелые. Проиграли. Получили мячи в свои ворота после индивидуальных ошибок. Когда по ходу ты уступаешь, демонстрируя реакцию, то соперник за этим наблюдает и делает выводы. Я не скажу, что мы уступили по игре, ведь создали моменты, но что поделаешь.

Фейл голкипера сборной Украины в видеообзоре перестрелки Металлист – Ворскла – 3:2

Гол в раздевалку – не самый лучший эпизод. Соперник сразу же получает психологическое преимущество. Они начали быстро выбегать в атаки, потом мы еще и пропустили очень простой гол. Таких мячей не должно быть во взрослом футболе. Ты можешь действовать медленно, но твой опыт должен подсказывать, как предотвратить это. Мы еще забили после того, но итог нам всем известен", – цитирует Скрипника пресс-служба Ворсклы.

Добавим, что полтавчане идут на десятой строчке УПЛ, набрав 7 очков за 7 туров.

Металлист победил Ворсклу в перестрелке с пятью голами – дубль и ассист Прядуна вывели харьковчан на третью позицию