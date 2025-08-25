После матча Полесье – Фиорентина (0:3) Евгений Гресь написал в своем Instagram о том, что арбитр матча Алияр Агаев "проспал" пенальти в ворота итальянской команды: "После матча подошел к арбитру и рассказал ему историю, как рядом с домом футболиста, которого толкнули в спину, прилетела российская ракета. В Днепре. А потом спросил у него, как он мог работать на матче сборной этих уродов. Тот промолчал и пошел дальше. Мы проиграли не из-за арбитра, но с этим кто-то должен что-то делать?"

Тренер Полесья высказал претензии арбитру игры с Фиорентиной, который судил матч сборной России

Ему в комментариях ответил защитник сборной Азербайджана Антон Кривоцюк. "Ты пробитый ватник, Женя. Таких как ты надо истреблять без грамма жалости. Видимо, задал вопрос на русском языке?", – написал он.

Что интересно, Кривоцюк родился в Киеве. Он провел 39 матчей за национальную сборную Азербайджана.

