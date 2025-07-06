Бывший хавбек Реала Тони Кроос считает, что мадридский клуб до сих пор не нашел ему равноценной замены после завершения карьеры. В комментарии для Mundo Deportivo немецкий ветеран не скрывал уверенности в своей уникальности.

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"Им до сих пор не хватает игрока моего профиля, они еще ищут его. Таких, как я, не так много, и достать их непросто", – заявил Кроос.

Реал завершил свой первый сезон без Крооса на втором месте в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов был разгромлен Арсеналом с общим счетом 1:5. Это привело к увольнению Карло Анчелотти и назначению Хаби Алонсо.

"Оценивать Реал Хаби еще рано. Нужно время, чтобы воплотить свои идеи. Но я уверен, что он сможет скорректировать все, что нужно – потому что при таком качестве игроков вещи должны работать лучше", – добавил Кроос.

Еще во времена своего управления "сливочными", Анчелотти признавал, что заменить Крооса будет чрезвычайно сложно. В клубе остаются Беллингем, Чуамени, Вальверде, Себальйос и Камавинга, но ни один из них не имеет того уровня контроля мяча, которым славился немец. Альтернативы тоже под вопросом: Арда Гюлер еще слишком молод, а Мартин Субименди выбрал Арсенал, несмотря на активные попытки мадридцев подписать его.

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