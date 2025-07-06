"Таких достать непросто": легенда Реала указал на огромную проблему в команде Алонсо
Легенда Реала Тони Кроос высказался о состоянии дел в своей бывшей команде.
Бывший хавбек Реала Тони Кроос считает, что мадридский клуб до сих пор не нашел ему равноценной замены после завершения карьеры. В комментарии для Mundo Deportivo немецкий ветеран не скрывал уверенности в своей уникальности.
Кроос намекнул на хаос в раздевалке Реала: "Часто ты не знал, кто опоздал – игрок или тренер"
"Им до сих пор не хватает игрока моего профиля, они еще ищут его. Таких, как я, не так много, и достать их непросто", – заявил Кроос.
Реал завершил свой первый сезон без Крооса на втором месте в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов был разгромлен Арсеналом с общим счетом 1:5. Это привело к увольнению Карло Анчелотти и назначению Хаби Алонсо.
"Оценивать Реал Хаби еще рано. Нужно время, чтобы воплотить свои идеи. Но я уверен, что он сможет скорректировать все, что нужно – потому что при таком качестве игроков вещи должны работать лучше", – добавил Кроос.
Еще во времена своего управления "сливочными", Анчелотти признавал, что заменить Крооса будет чрезвычайно сложно. В клубе остаются Беллингем, Чуамени, Вальверде, Себальйос и Камавинга, но ни один из них не имеет того уровня контроля мяча, которым славился немец. Альтернативы тоже под вопросом: Арда Гюлер еще слишком молод, а Мартин Субименди выбрал Арсенал, несмотря на активные попытки мадридцев подписать его.
Реал вышел в полуфинал КЧМ, одолев Боруссию в матче с эпическим эндшпилем – шедевр Мбаппе компенсировал удаление Хёйсена