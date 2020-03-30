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"Такие слухи рождаются, когда нет футбола": Скрипник сделал однозначное заявление о переговорах с Динамо

00:39 16 Читати українською
"Такие слухи рождаются, когда нет футбола": Скрипник сделал однозначное заявление о переговорах с Динамо
Виктор Скрипник / ФК Заря

Наставник Зари заверил, что не имел никаких контактов с руководителями Динамо относительно трудоустройства в киевском клубе.

Напомним, на днях появилась информация, что киевское Динамо хочет видеть Виктора Скрипника на посту главного тренера, начиная со следующего сезона. Также тренер луганчан якобы получил предложения из России от местных Локомотива и Динамо.

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Сам Виктор Скрипник, как и раньше Игорь Суркис, не подтвердил никаких договоренностей.

"О Барселоне идут трансферные сплетни. Такие слухи рождаются, когда нет футбола. Это из этой же оперы. У меня не было разговора с Игорем Михайловичем, как и с Григорием Михайловичем не было. Это все слухи", – сказал Скрипник в эфире программы "Великий футбол".

Заметим, после 23-х туров УПЛ Заря под руководством Скрипника занимает 2 место в УПЛ, тогда как команда Алексея Михайличенко вынуждена довольствоваться третьей позицией.

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Григорий Суркис Игорь Суркис Виктор Скрипник Виктор Скрипник Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря
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