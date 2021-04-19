Как известно, 12 европейских клубов официально объявили о создании Суперлиги, старт которой планируется еще в текущем году. УЕФА категорически осудил такие действия – дело может дойти даже до дисквалификации футболистов и запрета выступать за национальные сборные.

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Андрей Павелко, который является членом Исполкома УЕФА, намекнул, что считает создание Суперлиги нелегитимным.

"В швейцарском Монтре завершилось заседание Исполкома УЕФА, в работе которого принял участие. Вместе с коллегами, среди прочих вопросов, утвердили новый формат клубных турниров УЕФА, который вступит в силу в 2024 году.

Европейский футбол продолжает активно развиваться и использует лучшие инновационные наработки и инструменты для еще более качественной организации еврокубков и системы солидарности со всеми клубами и национальными ассоциациями Европы.

Любые другие проекты и решения, принятые вне объединенного футбольного сообщества – за пределами правил. Команда УЕФА как никогда едина и настроена на максимально эффективную работу по дальнейшему развитию футбола. Особенно важна сплоченность футбольного сообщества в это чрезвычайно сложное время все еще бурлящей пандемии COVID-19. Только так мы сможем минимизировать ее негативные последствия, преодолеть все сложности и стать сильнее", – написал президент УАФ в Facebook.

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