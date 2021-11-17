"Мы выполнили задачу-минимум, вышли в плей-офф. Очень переживали, это было заметно, но в итоге проявили характер и заслуженно победили.

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Мы разговаривали с ребятами во время игры. Очень переживали – на опытных игроков в таких матчах ложится особенная ответственность. Подобные поединки всегда проходят нервно.

Что касается подсказок – мы слишком широко играли, было много брака. Я пытался сказать Малиновскому и Зинченко, чтобы заходили больше внутрь и контролировали мяч. Все ребята молодцы, это была игра на результат. В последнее время нас часто просят играть в красивый футбол, но сегодня есть результат – и это самое главное", – сказал Степаненко на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сборная Украины в решающем матче отбора на чемпионат мира на выезде одолела Боснию и Герцеговину и благодаря победе французов над финнами (2:0) пробилась в плей-офф отбора ЧМ-2022.

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