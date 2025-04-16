"Сегодня была специфическая игра при специфических обстоятельствах. В таких матчах все сводится к результату. Мы приехали за результатом – и мы его получили. И, я считаю, мы заслужили этот результат. Хотя последние несколько минут были непростыми – но это нормально.

Незасчитанный пенальти в стиле Хулиана Альвареса в видеообзоре матча Кривбасс – Шахтер – 1:2

Думаю, игра была интересной для зрителей. Мы хорошо начали – до первой паузы мы полностью контролировали игру, забили хороший гол, доминировали. Это был хороший отрезок с нашей стороны. После паузы соперник начал играть. Я бы не сказал, что в более атакующем стиле, но начал делать больше длинных передач, навесов с флангов – в этом они очень сильны. Это очень хороший соперник.

В матче был очень важный момент, когда мы могли сделать счет 3:0. Я уже посмотрел повтор – это должен был быть гол, судья допустил ошибку. Я поблагодарил его после игры, но теперь, когда я пересмотрел эпизод, могу сказать, что это было очень плохое решение с его стороны. И оно могло быть решающим в матче.

Если бы счет стал 3:0 – игра закончилась бы, соперник уже не поверил бы в камбэк. А когда гол не засчитывают – ситуация меняется. Я вам расскажу, что должен был сделать арбитр: нужно было засчитывать гол, а если есть сомнения – ВАР все проверит и скажет, было ли нарушение. Это невероятно. И когда я вижу этот момент снова – меня это действительно раздражает. Очень раздражает. Это неправильно. Хотя я считаю, что в целом это хороший судья, но эти два решения... И все могло быть еще хуже для нас.

Потом в наши ворота назначают пенальти. Я видел, как Бондарь использовал обе руки, но, друг, такие пенальти можно давать 15 раз за матч. Слишком легко и слишком быстро он указал на отметку. Я сам играл в футбол на определенном уровне и тренирую команды уже очень давно. Это было очень плохое решение. Я с ним об этом поговорю. Так нельзя вести себя ни с моей командой, ни с любой другой", – сказал Пушич на пресс-конференции.

К слову, благодаря этой победе подопечные Пушича сократили отставание от Александрии в турнирной таблице УПЛ – у нее 54 очка. У Шахтера теперь 53 пункта, а лидером остается Динамо с 60 баллами.

Шахтер удержал победу над Кривбассом и вплотную подошел ко второму месту – Илич повторил неудачу Хулиана Альвареса