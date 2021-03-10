"Такие матчи попадают в историю клуба. Игроки зажгли болельщиков своей страстью. У меня коллектив очень храбрых игроков, которые идеально воплотили в жизнь мой план.

Ювентус – Порту – 3:2 – видео голов и обзор матча

Но нам противостояла великая команда с футболистами высочайшего класса. Нам пришлось тяжело, но и мы создали трудности Ювентусу. Мы были настоящей командой. Я очень благодарен ребятам и хочу их поздравить с блестяще проделанной работой. После удаления Тареми мы показали, из чего сделан Порту. Ни на секунду не переставали верить в успех. Это то, что у Порту в крови. Перед дополнительным временем сказал игрокам, что каждый должен постараться еще лучше. В таких ситуациях мы часто находим свою лучшую игру", – приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче Порту победил 2:1, а на выезде поражения 2:3 хватило для прохода в 1/4 финала. "Драконы" с 54 минуты и весь экстратайм играли в меньшинстве после удаления Тареми.

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