"Если честно, не знаю, почему такая реализация. Возможно, на тренировках нужно уделить больше времени каким-то ударам и игровым ситуациям, которые в матчах часто встречаются у ворот. Мой ассист? Мы разбирали это еще до игры, и я хорошо знал, что Толя Трубин может дать такую передачу.

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Если честно, мы пропустили какой-то интересный гол. Я не знаю, мне показалось, что там была рука. Нельзя засчитывать такие голы. Но я считаю, что это очень хорошо – мы показали характер, нашлись силы забить второй гол и причем сразу.

Конечно, будем бороться за первое место до конца. Франция – очень сильная сборная, но в следующий раз между нами может быть совсем другая игра. Поэтому будем готовиться, бороться и с Францией, и с остальными командами, которые остались впереди", – резюмировал Мудрик в комментарии каналу "Футбол".

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