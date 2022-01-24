Аякс на выезде одолел ПСВ (2:1) в рамках 20-го тура чемпионата Нидерландов, но вкус победы был испорчен одним эпизодом.

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Уже в компенсированное время защитник гостей Лисандро Мартинес в своей штрафной сам наткнулся на ногу соперника и упал. Защитник начал симулировать страшные мучения, однако арбитр проигнорировал эпизод, после чего Лисандро поднялся и вернулся в игру. "Отвратительно. Такие футболисты не заслуживают быть причастными к наилучшему виду спорта в истории", – отметил один из пользователей.

После 20 туров Аякс лидирует, но ПСВ расположился только на расстоянии двух очков от амстердамцев.

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