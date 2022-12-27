Журналист Игорь Цыганык не видит никаких причин обсуждать слухи об интересе СК Днепр-1 к экс-звезде Шахтера.

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"У Тайсона такая зарплата, что его в украинском футболе сейчас никто не потянет. СК Днепр-1 никогда не рассматривал возможность приглашения этого футболиста. Не хотел даже задавать этот вопрос Евгению Красникову, я сам могу на него ответить", – отрезал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, с 2010 по 2013 год Тайсон успешно выступал за Металлист, после чего перебрался в Шахтер за 15 миллионов евро. В апреле 2021-го бразилец покинул Украину и вернулся на родину. Дела в Интернасьонале пошли не очень хорошо, поэтому вскоре 34-летний вингер может стать свободным агентом.

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