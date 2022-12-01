Сборная Мексики до последних минут сохраняла шансы остаться на ЧМ-2022, выйдя в плей-офф. За последнюю путевку от группы С она заочно боролась с Польшей. Для успешного итога нужно было забить Саудовской Аравии еще один гол, а мексиканцы вместо этого пропустили.

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Трудно представить, как чувствовали себя болельщики, которые до последнего верили в команду. Однако благодаря уже ставшему вирусным видео это можно увидеть. Один из фанатов сборной Мексики был настолько разбит горем, что расправился с телевизором. Сначала мужчина избивал его руками, а потом даже взял нож. Очевидно, что техника вышла из строя.

Напомним, на ЧМ-2022 Мексика проиграла Аргентине, обыграла Саудовскую Аравию и расписала ничью с Польшей. Четырех очков оказалось недостаточно, чтобы опередить "Кадру". У поляков такое же количество зачетных пунктов, но лучше разница мячей.

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