"Играли очень пассивно, не успевали перестроиться, перекрыть свободных игроков. Но самое интересное, что сегодня утром на предматчевой установке все это игрокам объяснялось. Жаль команду, ребята вернулись в игру в столь тяжелом матче, забили три гола, но пропустили четвертый гол. Неприятно, потому что произошло после долгой передачи и неконтролируемых подборов…

Черноморец – Рух – 4:3 – видео голов и обзор матча

Вернулись в игру благодаря характеру игроков на поле. Что сказал ребятам после матча? Да ничего. Помолчали. Просто помолчали. Сказал, что мне очень жаль. Жаль футболистов: так вернуться в игру и так проиграть – это нонсенс", – поделился Кучук в комментарии официальном сайту Руха.

Напомним, львовяне умудрились отыграться со счета 0:3 в матче с Черноморцем, но победа осталась за одесситами – 4:3 в итоге.

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