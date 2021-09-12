"Авторитет Шахтера немного нас "задушил" в течение первых 15-20 минут, пока мы не забрали мяч под контроль. Связали 4-5 передач, перевели с фланга на фланг, поняли, что здесь можно выжимать больше.

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Забитый гол помог Шахтеру почувствовать уверенность ближе к нашим воротам. Однако в конце первого тайма с нашим контролем мяча, быстрыми выходами, игрой между линий, особенно когда начинали от трех центральных защитников Адамюка, Сватка и Логинова, Шахтер не имел на это ответа.

В перерыве команда с хорошими эмоциями подготовилась ко второму тайму, где в течение первых 25 минут мы точно наиграли минимум на гол. 10 моментов против Шахтера ты иметь не можешь, но то, что есть, должен забивать. Очень мало команд действуют так храбро, как мы. Когда были с мячом во второй зоне, прессинг Шахтера ни был явно выраженным, а мы успели выстроиться в 3-4-3, что просто придавало нам уверенности. Особенно – в контратаках воспользоваться пространством за спинами Витао и Матвиенко, где они очень страдают от длинных передач, и мы это знаем. Это нормально и логично, так как линия обороны в Шахтере играет очень высоко. А у нас есть очень скоростные футболисты. К сожалению, при этом мы не забили, а соперник забил и закрыл матч – 2:0.

Настолько смело, храбро играл… ну, только Монако! А где Монако и где мы сейчас? Мы верили в то, что можем вырвать ничью, но нам не хватило реализации, чтобы воплотить это в жизнь. А команда у меня сумасшедшая. Когда у нее есть эмоции, она и ввосьмером против Десны может вырвать победу. Если такой футбол, как сегодня, мы будем демонстрировать долгое время, то будем побеждать значительно чаще, чем проигрывать. Если мы можем так прессинговать, что Степаненко бьет по аутах...

Через три дня Шахтер будет играть в Лиге чемпионов, а мы сражаемся с ним в некоторых моментах на равных. Хотя, безусловно, индивидуальные качества – сумасшедшие, решают матч. Гол Фернандо – просто снимаю шляпу. Лассина Траоре также отлично сыграл индивидуально, но уже когда мы очень рисковали, и закрыть матч был значительно легче.

Маленький вывод: возможно, показанного уровня пока недостаточно, чтобы обыгрывать команду Лиги чемпионов, но будет достаточно как минимум с 90% других соперников?", – цитирует Йовичевич официальный сайт Шахтера.

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