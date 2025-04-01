"Сегодняшний футбол остается на довольно таки невысоком уровне. Мне кажется, что так раньше играло Динамо-2.

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Не нравится, потому что многие футболисты, клубов и тренеров не могут пересилить и заставить команды играть до последней секунды, минуты – до свистка. Мы много смотрим Англию, Испанию, Италию и все остальное – на последних минутах забиваются мячи. У нас такого нет. Тренеры не понимают, куда они идут, много интервью дают за то, что они в процессе, футболисты в процессе", – сказал Ващук в интервью SportArena.

К слову, Владислав Ващук выступал за Динамо в 1993-2003 и 2005-2008 гг. Экс-защитник сборной Украины завершил карьеру игрока в 2011 году.

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