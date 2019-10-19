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"Так праздновали, что я ключицу травмировал", – Кополовец вспомнил львовское дерби

13:55 25 Читати українською
"Так праздновали, что я ключицу травмировал", – Кополовец вспомнил львовское дерби
Михаил Кополовец / Фото из открытых источников

Экс-полузащитник львовских Карпат Михаил Кополовец накануне матча западноукраинского клуба против Львова рассказал о значимости дерби.

44’ Назар Вербный
 
44’ Назар Вербный

"Для меня львовское дерби – это нереальная самоотдача и сумасшедший стадион. Помню, тогда в городе уже за месяц до игры билборды расклеили и анонсировали нашу битву. Мой гол в ворота Львова был особенным для меня по нескольким причинам. Во-первых, это мой дебютный гол в Премьер-лиге. Помню, как сидел на скамейке запасных и думал: "Капец, мы "горим" 0:2. Это траур...".

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Однако Карпаты продемонстрировали характер, а я даже забил четвертый гол. Сандро Гурули не мог меня догнать, поэтому от счастья толкнул – я упал, все на меня навалились. Так праздновали, что я ключицу травмировал. Безумные эмоции... Не знаю, у меня еще детей нет, а, следовательно, я не переживал чрезвычайных эмоций отцовства, поэтому эти матчи со Львовом – едва ли не самые яркие воспоминания в жизни", – вспомнил Кополовец в интервью официальному сайту ФК Карпаты.

Сегодня Кополовец, который выступал за Карпаты с 2007 по 2015 годы, является играющим спортивным директором футбольного клуба Минай.

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Львов Львов Карпаты - Львов Александр Гурули Александр Гурули Михаил Кополовец Михаил Кополовец Карпаты Карпаты
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