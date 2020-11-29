"Динамо имело полное преимущество в первом тайме. Ворсклу было не узнать – и это заслуга киевлян. Они здорово сыграли, прессинговали, не давали сопернику принимать. Словом, были хозяевами на поле, забили два мяча, судья не засчитал третий...

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Не знаю, что судья придумал в эпизоде с удалением Забарного. Он играл в мяч и ноги поднялись по инерции. Никакого умысла в этих действиях не было.

Вообще, в этом матче очень часто применяли VAR. Так нельзя. Явные моменты с пенальти или рукой – можно. Но когда уже забили гол, игроки пообнимались, мяч на середине поля, а они высмотрели – год назад было у кого-то вне игры! Многовато VAR. Нельзя все время к нему обращаться.

Начали менять игроков и это внесло свои коррективы. Динамо сейчас в хорошем состоянии. Во втором тайме было понятно, что судьба матча уже решена и киевляне старались сыграть осторожнее, чтобы не получить травму – где-то вынести, где-то в стык не пойти", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

К слову, главным рефери матча был Юрий Иванов, арбитром VAR – Екатерина Монзуль. Заметим, после 11-ти туров Динамо лидирует в УПЛ с 26 очками, а Ворскла идет третьей. Между командами вторым расположился Шахтер.

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