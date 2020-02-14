"Так может поступить только подросток": главный инвестор Герты уничтожил Клинсманна за неожиданной побег из клуба

Основной инвестор Герты Ларс Виндгорст раскритиковал бывшего тренера команды Юргена Клинсманна, который проработал всего три месяца.

"Я жалею, что Юрген Клинсманн внезапно покинул нас. Я разговаривал с ним по телефону, и он извинился за это. Он также очень жалеет.

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Но, к сожалению, он не сможет вернуться в наблюдательный совет клуба из-за того, как он ушел. Способ его ухода был неприемлемым для нас. Так может поступить только подросток, но не в деловом мире. Его имя звучало на международном уровне, и мы были действительно близки к тому, чтобы привлекать новых спонсоров. Теперь с этим возникли определенные трудности", – цитирует Виндгорста ESPN.

К слову, Герта под руководством Клинсманна провела 10 матчей – 3 победы, 3 ничьи и четыре поражения.

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