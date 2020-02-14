toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МИЛАН - ЮВЕНТУС

"Так может поступить только подросток": главный инвестор Герты уничтожил Клинсманна за неожиданной побег из клуба

06:00 138 Читати українською
"Так может поступить только подросток": главный инвестор Герты уничтожил Клинсманна за неожиданной побег из клуба
Юрген Клинсманн / Сайт Герты

Основной инвестор Герты Ларс Виндгорст раскритиковал бывшего тренера команды Юргена Клинсманна, который проработал всего три месяца.

"Я жалею, что Юрген Клинсманн внезапно покинул нас. Я разговаривал с ним по телефону, и он извинился за это. Он также очень жалеет.

Клинсманн назвал причины своего ухода из Герты – тренер не продержался в Берлине и трех месяцев

Но, к сожалению, он не сможет вернуться в наблюдательный совет клуба из-за того, как он ушел. Способ его ухода был неприемлемым для нас. Так может поступить только подросток, но не в деловом мире. Его имя звучало на международном уровне, и мы были действительно близки к тому, чтобы привлекать новых спонсоров. Теперь с этим возникли определенные трудности", – цитирует Виндгорста ESPN.

К слову, Герта под руководством Клинсманна провела 10 матчей – 3 победы, 3 ничьи и четыре поражения.

Клопп нацелился на двух суперзвезд Бундеслиги – Ливерпуль имеет огромные козыри в переговорах

blog_ava
Одноклубник Шахова откровенно заявил о желании перейти в Барселону
06:30
97
Теги
Германия Герта Герта Юрген Клинсманн Юрген Клинсманн
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
41
мин
Боруссия Дортмунд
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук