– Поражение серебряного призера прошлого чемпионата от дебютанта УПЛ требует объяснений.

– Не хочу искать оправданий. Каждому нужно разобраться в себе. У нас была тяжелая дорога из Белграда. Мы провели два сложных матча с Партизаном в Лиге конференций. В команде очень много новых футболистов – надо работать.

Дебют Кудривки и два удаления Александрии в видеообзоре матча УПЛ

– Вылет от Партизана надломил команду?

– Психологически нам было тяжело. Давление на наших ребят в Белграде было колоссальным со стороны фанатов Партизана. Что они кричали и говорили – не хочу комментировать. Нам нужно было терпеть и отвечать на футбольном поле. Но случилось то, что случилось.

– Сейчас у вас много легионеров. Они поняли, где находятся?

– Нужно жестко им все объяснить. Первое общение состоялось сегодня в раздевалке. Завтра выходной. Затем продолжим разговор еще жестче. Так играть нельзя.

– Как объяснить удаление Кампоса?

– Он хотя бы бьется на футбольном поле. Это я могу понять. Вопросов к ребятам у меня нет. Но уверен, они есть у нашего главного тренера. А вот вопросы есть к арбитру сегодняшней игры Евгению Цыбулько. Как он судит? Небольшой толчок с нашей стороны – и он сразу свистит. Нас бьют по ногам – никакой реакции.

– Сколько времени тебе нужно, чтобы отойти от такого тяжелого поражения?

– Мне нужен день, чтобы отключиться от футбола. Потом надо усердно работать, – цитирует Булецу SportArena.

Кудривка дебютировала в УПЛ, одолев Александрию в игре с двумя голами со штрафных – "аграрии" снова завершили вдевятером