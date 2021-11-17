Известный тренер Мирон Маркевич подытожил трудный путь "сине-желтых" в отборе на чемпионат мира 2022 года.

"Наша сборная в итоге заняла свое второе место в группе, которое ей эксперты и отдавали перед началом отборочного цикла, хотя и в непростой борьбе. И в этом ребята виноваты сами, разбазарив немало очков в поединках с оппонентами классом пониже.

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Пользуясь случаем нужно отдать должное сборной Франции, которая выставив боевой состав, взяла верх в параллельном матче над нашим конкурентом-финнами, который не имел для нее никакого турнирного значения. Так и должны действовать настоящие профессионалы.

Что дальше? Прежде всего, необходимо все проанализировать, учесть каждую мелочь, поскольку в следующем раунде нам, скорее всего, не удастся избежать встречи с кем-то из топов. Пока же меньше всего претензий к линии полузащиты. А вот над устранением ошибок в центре обороны и при реализации голевых моментов придется серьезно потрудиться", – сказал Маркевич в комментарии Meta Ratings.

Напомним, стыковые матчи состоятся весной 2022 года: полуфиналы – 24 и 25 марта, финалы – 28 и 29 марта. Жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.

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