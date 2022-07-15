"Все говорят, что Динамо должно проходить Фенербахче. Так говорят только дилетанты. Фенербахче – достаточно сильная команда. Пришел новый тренер, он также очень хорошо знает Динамо, играл против киевлян в Лиге чемпионов (Жорже Жезуш возглавлял Бенфику, которая была соперником киевлян в прошлом сезоне ЛЧ – прим.). Это такой же гранд турецкого футбола, как и Динамо в Украине.

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Будет интересная игра, шансы равны. Никакого преимущества у Динамо я не вижу. Динамо играло благотворительные матчи, Фенербахче играло в чемпионате, этим все нивелируется. Кто на поле будет лучше, у кого высшее мастерство, тот и победит", – отметил Хацкевич в интервью Fanday.

Матчи Динамо – Фенербахче состоятся 20 и 27 июля. Перед этим, 18 числа, команды узнают потенциального соперника в третьем раунде квалификации – уже в понедельник состоится жеребьевка.

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