"С точки зрения игроков Баварии, Польши и Германии "Золотой мяч" этого года стал разочарованием. Этим решением я не был удивлен, это было нечто похожее на случившееся с Франком Рибери в 2013 году.

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У нас есть замечательные игроки в Бундеслиге, но, несмотря на это, для мирового признания нужно больше международных успехов. Это тоже отличная мотивация для меня сделать все возможное, чтобы выиграть с Баварией Лигу чемпионов. И следующая возможность доказать, что мы сильны, будет в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны", – цитирует Мюллера Sport.es.

Напомним, что France Football получил лавину критики за решение отдать "Золотой мяч-2021" Лионелю Месси, а не Левандовски.

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