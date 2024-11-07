"Я общался с ним несколько раз. Хорошенько подумав, я принял такое решение. Думаю, так будет лучше, и я не собираюсь ни с кем спорить по этому поводу.

Мбаппе во второй раз не попал в заявку сборной Франции на матчи Лиги наций

Могу вас заверить в двух вещах: Килиан хотел приехать в расположение сборной, и его невызов не связан с его проблемами за пределами поля. Вы можете не соглашаться с некоторыми моими решениями, но так или иначе я обязан их принимать", – отметил Дешам.

Франция сыграет два матча в Лиге наций – с Израилем и Италией.

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