"Почему проиграли? Причины здесь очевидны. Мы проиграли верховую дуэль, мы проиграли подборы, мы проиграли силовую дуэль. Сегодня команда показала самую слабую игру за тот период, что мы работаем.

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Нам остается работать. Вину за поражение беру на себя. Сейчас не хочу делать какие-то выводы, эта неделя была для нас сложной. Мы проиграли в Полтаве, проиграли в Кубке, проиграли сегодня. Все только начинается. Нужно держать удар и двигаться вперед.

Как будем выходить из полосы неудач? Это уже наши проблемы, как мы будем выходить. Это мои личные проблемы, как команду доставать из этого. Будут определенные выводы, потому что так не может продолжаться.

Было доверие к определенным футболистам, сейчас немного у меня изменится взгляд, потому что нет результата", – сказал Кобин в эфире ТК Футбол.

После 8-ми туров УПЛ Минай расположился на 14-й строчке с 6-ю зачетными баллами.

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