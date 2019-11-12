Тайсон может вернуться в Бразилию – тамошний клуб снова попытается приобрести капитана Шахтера

Бразильский Интернасьональ в начале следующего года снова попытается подписать полузащитника Шахтера Тайсона.

Клуб из Порту-Алегри уже пытался приобрести своего воспитанника летом этого года, но тогда бразильцам не хватило денег. Руководство "колорадос" рассчитывает, что на этот раз Шахтер согласится отпустить 31-летнего игрока за гораздо меньшую сумму, информирует бразильское издание Gauchazh.

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Учитывая скандальные события, участником которых стал футболист в недавнем матче УПЛ против Динамо, а также на его желание вернуться на родину, Интернасьонал готовит официальное предложение украинскому клубу. Эту идею поддержали болельщики и игроки бразильской команды.

Отметим, что действующий контракт Тайсона с Шахтером рассчитан до 2021-го года. По слухам, в услугах бразильца также заинтересован итальянский Милан.

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