Телеканалы "Футбол" на своем официальном сайте анонсировали показ Кубка Либертадорес 2021/22.

"Пальцы веером, надменная улыбка, смешки": журналист – о поведении Вакулы и Тайсона в дубле Шахтера

Две трансляции состоялись уже этой ночью: Фламенго разобрался с Унионом (4:1), а Бока победила Сантос (2:0). Героем аргентинцев стал звездный Карлос Тевес, который оформил гол+пас. Нашлось место и следу Шахтера – Луис Адриано голом помог Палмейрасу разбить эквадорский Индепендьенте дель Валье, а Тайсон на скамейке запасных напрасно ждал дебюта за Интернасьональ в поединке с Депортиво Тачира (4:0).

Добавим, что действующим обладателем Копа Либертадорес является именно Палмейрас, который в бразильском финале минимально одолел Сантос.

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